Kosmiczne ceny na lotnisku. "Skarpety za 49 zł to już przesada"

"Jakież było moje zdziwienie, gdy przy kasie zobaczyłam cenę. Musiałam wrócić do wieszaka i podejść bliżej, bo myślałam, że źle widzę. Skarpety za 49 zł? Chyba ktoś oszalał!" - pisze pani Kasia. - "Nie były jakieś nadzwyczajne. Miały napis Polska i to wszystko. No chyba że to czysty jedwab...".