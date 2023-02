Koszmar w polskich górach. W głowie się nie mieści, co robią pijani uczestnicy kuligów

Ogromne wsparcie od internautów

Pod postem znajdują się dziesiątki komentarzy, a na skrzynkę mejlową Bacówki spływają wiadomości z propozycją pomocy. "Kochani jesteście niesamowici! Taka grupa życzliwych ludzi w dzisiejszym świecie to prawdziwy skarb" - dziękują autorzy posta. "Może jeśli faktycznie wpłynie więcej listów, opisów sytuacji, pytań o których tutaj piszecie, to nasz wspólny głos przebije się do spraw ważnych. Może wtedy np. Gmina pokieruje debatą i zostaną wypracowane rozwiązania, które posłużą całej naszej społeczności. Taka jest nasza intencja" - kończą.