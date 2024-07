Koszmarne burze na Bałkanach. Duże zniszczenia i ofiary śmiertelne

Burzom na Bałkanach towarzyszą obfite opady i porywisty wiatr. Do sporych zniszczeń doprowadziły już w Chorwacji, Serbii oraz Bośni i Hercegowinie. Do Czarnogóry gwałtowna burza dotarła we wtorek 2 lipca nad ranem i od razu doprowadziła do tragedii.