Kot na szczycie Rysów. Internauci martwią się o jego życie

Mężczyzna, który w miniony weekend postanowił zdobyć szczyt polskich gór, natknął się na nietypowego "turystę". Przy ścieżce, tuż pod szczytem Rysów siedział kot. Nie był jednak zbytnio przejęty sytuacją, gdyż gdy pan Wojtek postanowił go sfilmować, kot zajął się "toaletą”.

Zaczęto zastanawiać się, skąd kot wziął się na wysokości 2499 m n.p.m. , czy ktoś go tam przypadkiem nie wniósł i czy aby na pewno bezpiecznie trafi do domu: "A może on wcale tam sam nie poszedł, ale jakiś mądry inaczej turysta go tam wniósł w plecaku, żeby się polansować na fejsie? Kot tam nie przeżyje. To wie każdy kociarz”.

Internauci sugerowali nawet, by sprowadzić zwierzę na dół po polskiej stronie gór, ale w komentarzach pod wideo ostatecznie stwierdzono, że nie wiadomo po której stronie kot ma dom i należy jego decyzję uszanować: "Nie wiadomo, czy kot ma dom po polskiej czy po słowackiej stronie. Zniesiesz go na polską i co - oddasz do schroniska? Może należy uszanować wolę kota, skoro zdecydował się chodzić własnymi ścieżkami. Miejmy nadzieję, że instynkt go nie zawiedzie i zaprowadzi do domu, gdy stwierdzi, że ma już dosyć tej eskapady" – czytamy w komentarzach