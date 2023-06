Kot terapeutyczny na lotnisku. Dołącza do innych zwierząt, które pomagają podróżnym

Bezdomny i głodujący

Historia tego zwierzaka jest naprawdę ciekawa. Żył on w kolonii dzikich kotów na ulicach San Francisco. Został uratowany, ponieważ ktoś go znalazł, gdy praktycznie umierał z głodu. Przewieziono go do ośrodka zajmującego się leczeniem m.in bezdomnych zwierząt. Stamtąd trafił do rodziny adopcyjnej, która bardzo szybko odkryła, że ​​Duke jest wyjątkowym kotem.