Kraj najszczęśliwszych ludzi na świecie. Kilkanaście razy dziennie mówią: "pura vida"

- Czasami zaczynam się zastanawiać, kto tak naprawdę prowadzi lepsze życie. Może to my jesteśmy zbyt spięci? Po tych wszystkich latach harówki w korporacji, martwienia się absurdalnymi rzeczami - o to, jakim autem będę jeździła do pracy lub w co się ubiorę - zrozumiałam, co jest tak naprawdę ważne w życiu - opowiada Malwina. - A jest to spokój. Wstawanie wcześnie rano, aby zobaczyć wschód słońca, delektowanie się kawą, wpatrywanie w ocean, wywoływanie uśmiechu na twarzy drugiej osoby, bycie tu i teraz. Po prostu "pura vida".