Krosno otwarte na kulturę tradycyjną!

Już 13 grudnia w Krośnie rozpocznie swoje działanie Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Powstanie ono w wyremontowanym starym dworcu PKP. Będzie to miejsce, gdzie kultura tradycyjna spotka się z nowoczesną formą przekazu, a przychodzący do nas gość będzie mógł za pomocą własnych zmysłów doświadczyć części tego, co składało się na „życie po dawnemu”. Nie będzie to przy tym ani muzeum, ani skansen. Chcemy przybliżać dorobek ludowy w nowych formach. Przygotowując naszą ofertę staramy się, czerpiąc z bogatych źródeł kultury tradycyjnej, zaproponować takie warsztaty, spotkania i imprezy, które będą ciekawe dla gości w każdym wieku. Na pierwsze z nich serdecznie zapraszamy już od 13 do 15 grudnia w ramach Dni Otwartych w Etnocentrum. W tych dniach każdy będzie mógł wziąć udział w warsztatach za darmo. Dodatkowo w prezencie od nas na warsztaty odbywające się w dniach 17 - 31 grudnia oferujemy 50-cio procentową zniżkę!