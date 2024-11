Chmary oblepiają drzewa. Małe owady opanowują Polskę

"Ostatnio mieszkańcy naszego miasta i okolic z niepokojem obserwują pnie lip pokryte ogromnymi ilościami metalizujących owadów. To gatunek pluskwiaka - skupieniec lipowy, który podobnie jak inny gość zza granicy, wtyk amerykański (z Ameryki) - przybył do nas ze strefy śródziemnomorskiej i powoli opanowuje całą Europę" - czytamy we wpisie na profilu facebookowym zoo w Płocku.