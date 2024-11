Rośnie w alarmującym tempie. Tam gromadzą się śmieci z całego świata

Badania przeprowadzone w latach 2015-2022 przez organizację non-profit The Ocean Cleanup wykazały, że masa plastikowych fragmentów wzrosła z 2,9 kg na km kw do 14,2 kg na km kw. Naukowcy byli bardzo skrupulatni, przeanalizowali ponad tysiąc próbek, wyniki 74 badań lotniczych oraz 40 ekstrakcji wykonanych za pomocą systemów oczyszczania podczas 50 ekspedycji.

Stężenie drobnych odpadów wzrosło z 1 miliona na km kw w 2015 r. do ponad 10 milionów na km kw w 2022 r. Znacząco zwiększyła się także liczba pływających plastików różnej wielkości na km kw: mikroplastików (0,5 mm - 5 mm) z 960 tys. do 1,5 mln fragmentów, mezoplastików (5 mm - 50 mm) z 34 tys. do 235 tys., a makroplastików (50 mm - 500 mm) z 800 do 1,8 tys. elementów.