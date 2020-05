Ksiądz "strzelał" do wiernych z pistoletu-zabawki. "Bałem się reakcji Watykanu"

Istnieje wiele sposobów na to, jak w czasie epidemii koronawirusa stosować się do zasad dotyczących higieny czy dystansu społecznego. Także duchowni musieli stanąć na wysokości zadania i poszukać rozwiązań mających na celu bezpieczne wykonywanie obowiązków w tych trudnych czasach.

Na nietypowy pomysł wpadł ojciec Timothy Pelc z parafii św. Ambrożego w amerykańskim mieście Detroit. Na zdjęciach widać, jak kierowcy podjeżdżają pod główne wejście do kościoła, a ksiądz – zaopatrzony w przyłbicę, maseczkę ochronną oraz lateksowe rękawiczki – "strzela" do parafian z plastikowego pistoletu. I choć sytuacja miała miejsce w Wielkanoc, zdjęcia dopiero w połowie maja zostały zauważone przez lokalnych mieszkańców. W ciągu kilku dni stały się viralem w sieci.

"Bałem się, że dostanę reprymendę z Watykanu"

"Nasza parafia bardzo poważnie potraktowała epidemię koronawirusa, dlatego stosujemy się do wszystkich zaleceń rządu. Chcieliśmy też kontynuować tradycję wielkanocną, dlatego musieliśmy znaleźć najbardziej odpowiedni sposób, jak zrobić to w sposób bezpieczny" – wyjaśnił Pelc. Dodał, że polewanie wodą koszyczków za pomocą plastikowej broni wydawało się najwłaściwszą opcją. "Pasażerowie najczęściej trzymali je na kolanach, więc wyglądało to tak, jakbym właśnie do nich celował" - tłumaczył ksiądz.