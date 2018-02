Kup sobie chorwacką wyspę. Przeglądamy najciekawsze oferty

Chorwacja to ukochany kierunek Polaków. Jeździmy tu od lat, często wracając w te same miejsca. A co, jakby kupić sobie kawałek raju na własność? Jest to możliwe, ale potrzeba naprawdę grubego portfela.

Chorwacja to ponad 1200 wysp o przeróżnych kształtach (Shutterstock.com)

Chorwacja to od lat prawdziwy wakacyjny hit. Choć ceny nie są tak niskie jak dekadę temu, rodacy wciąż przyjeżdżają tu tłumnie. Kilometry plaż i lazurowa woda Adriatyku, a także gościnność mieszkańców, z którymi często łatwiej dogadać się po polsku niż po angielsku, stanowią idealną urlopową mieszankę. Słoneczny klimat, dobre drogi i połączenia lotnicze przyciągają miliony turystów.

"Od dziś Unia Europejska jest bogatsza o 1244 wyspy" - tak promowała się Chorwacja w dniu oficjalnego wstąpienia do UE. Kraj nad Adriatykiem oferuje 1777 km wybrzeża, a wzdłuż niego setki malowniczych wysp i wysepek, z czego tylko 47 jest zamieszkanych. Niektóre z nich można za to kupić.

TRSTENIK

Wyspę Trstenik znajdziemy na południu Dalmacji, u wybrzeży wyspy Korčula, między Splitem a Dubrownikiem. Lokalizacja wprost wymarzona, a widoki rajskie. Wyspa ma powierzchnię prawie 15 tys. m kw. Znajdują się na niej dwa ponad 100-letnie domy, obecnie w kompletnej ruinie, o powierzchni 250 m kw. Trstenik to świetna baza do stworzenia wakacyjnego raju. Za dalmacką wyspę trzeba zapłacić jednak niemało, bo 4,5 mln zł (300 zł za m kw.).

BIJELA

Wśród ofert sprzedaży w oczy rzuca się zdecydowanie wyspa Bijela, położona w pobliżu Splitu, która ma 30 tys. m kw. Na tle innych chorwackich zakątków wyróżnia się nieskażoną przyrodą (wody wokół niej są chronione) i wyjątkową architekturą. Na wyspie znajduje się bowiem zamek o powierzchni 140 m kw. Posiadłość wymaga renowacji. Niestety cena dostępna jest jedynie na życzenie, wysłaliśmy zapytanie, ale wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Można się jedynie domyślać, że bez kilku mln zł nie ma co startować do zakupu.

Wyspy w archipelagu Kornati

Kornati znajduje się na południe od położonego w północnej Dalmacji Zadaru. Wysp, wysepek i raf jest tu ok. 150, co daje archipelagowi tytuł najbardziej zagęszczonego nie tylko na Adriatyku, ale i w całym basenie Morza Śródziemnego. Niektóre wyspy można zakupić w bardzo atrakcyjnej cenie za m kw. Zakątek w pobliżu wyspy Murter wystawiono na sprzedaż za 66 zł za m kw., a inny w pobliżu wyspy Zut za 45 zł za m kw. Wyspy mają jednak sporą powierzchnię – odpowiednio 200 tys. m kw. i 400 tys. m kw., więc po przeliczeniu końcowa kwota przyprawia o zawrót głowy. Wyspy kosztują 13,2 mln i 18 mln zł.

Wyspa w środkowej Dalmacji

Na sprzedaż wystawiona jest także wyspa w środkowej Dalmacji o powierzchni prawie 25 tys. km. Pokryta jest w 90 proc. sosnowym lasem i śródziemnomorską roślinnością. Ma bardzo ładną linię brzegową, idealną do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Koszt to 6,25 mln. euro.

MALE ORJULE

Rajska wyspa porośnięta lasami sosnowymi i gajami oliwnymi w północnej części Adriatyku to Male Orjule. Na jej południowym wybrzeżu znajduje się przystań. Okolica jest cicha i spokojna, a woda otaczająca wyspę krystalicznie czysta i bogata w morskie życie. Połowa wyspy jest własnością państwa i nie może być sprzedana. Ten kto zakupi drugą część otrzyma koncesję na cały teren. Podobnie jak w przypadku wyspy Bijela, cena dostępna jest jedynie na życzenie, wysłaliśmy zapytanie, ale wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

