Kurort ma dość pijanych turystów. Chce zakazać darmowych drinków w ramach all inclusive

Położone na Majorce Magaluf od lat jest miejscem, do którego turyści przyjeżdżają w poszukiwaniu "dobrej zabawy". Władze miasteczka chcą odmienić kiepski wizerunek kurortu, dlatego planują po raz kolejny ograniczyć spożywanie alkoholu.

Imprezowanie do białego rana, morze alkoholu i zdemoralizowana młodzież. Tak kojarzone jest miasteczko Magaluf na Majorce . Lokalne władze od dawna zdają sobie sprawę, że powszechne pijaństwo i rozpusta prowadzą do fatalnej reputacji kurortu, dlatego od kilku lat wprowadzają nowe przepisy.

Obowiązujące od 2015 r. regulacje nakładają ograniczenia m.in. na sprzedawców alkoholu. Głównym zakazem jest prohibicja na ulicach między 22:00 a 8:00 . W tych godzinach nie można spożywać alkoholu poza barami czy hotelami. Z kolei sprzedaż procentowych napojów w sklepach jest zakazana między północą a godziną 8:00 rano . Turyści muszą też liczyć się z wysokimi mandatami, od 750 do 3 tys. euro, za publiczne obnażanie się i oddawanie moczu.

Okazuje się, że problem z pijaństwem nie zniknął, a jeszcze bardziej się pogłębił. Dlatego władze mówią "dość". Chcą wymóc na hotelach, by te skończyły z darmowymi drinkami w ramach opcji all inclusive. W zamian za to touroperatorzy i hotelarze mają tak układać programy wycieczek, aby wczasowicze byli pochłonięci innymi atrakcjami i nie musieli myśleć o piciu alkoholu. Czy pomysł się sprawdzi? Plan brzmi mało realistycznie.