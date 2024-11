Kusi cenami i plażami. Zimą jest numerem jeden

- Według władz Tajlandii w tym roku kraj ten odwiedziło już 26 mln turystów z całego świata, a do końca roku ich liczba ma wynieść 36 mln, czyli wciąż 3 mln mniej niż w rekordowym 2019 r., ostatnim przed pandemią. W przyszłym roku kraj chce przekroczyć próg 40 mln obsłużonych podróżników, co wydaje się całkiem realną wizją, patrząc na dynamikę rozwoju turystyki przyjazdowej do tego kraju - mówi Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy eSky.pl - Z biegiem lat również zainteresowanie Polaków podróżami do Tajlandii stale rośnie. Czynniki przyciągające odwiedzających są różnorodne: od pięknych plaż i egzotycznej przyrody, przez bogatą kulturę i pyszną kuchnię, aż po atrakcyjne ceny - dodaje ekspert.