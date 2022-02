Kwarantanna po powrocie z zagranicy. Nowe zasady od 11 lutego

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas środowej konferencji przekazał, że od 11 lutego br. zniesiona zostanie instytucja kwarantanny przyjazdowej. Dotyczy to jednak tylko państw należących do strefy Schengen. Przypominamy, że obowiązująca do 10 lutego br. 10-dniowa kwarantanna nie obejmuje zaszczepionych, ozdrowieńców i osób, które przedstawią negatywny wynik testu na koronawirusa.