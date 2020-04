Kwarantannę po raz pierwszy wprowadzono w... Chorwacji. Mało znane fakty o tym kraju

Jednym z założycieli Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) był Chorwat, dr Andrija Štampar. Ten żyjący w latach 1888-1958 naukowiec i profesor Uniwersytetu w Zagrzebiu, był wiodącym autorytetem w dziedzinie epidemiologii i pionierem profilaktyki medycznej. Jako ekspert Ligii Narodów, w latach 30. ubiegłego wieku wprowadził publiczną opiekę zdrowotną w Chinach, a później stał się współzałożycielem WHO. Obecnie jego imię noszą Szkoła oraz Instytut Zdrowia Publicznego w Zagrzebiu.

Krawat pochodzi ze stroju noszonego przez członków XVII-wiecznej chorwackiej jednostki wojskowej, znanej jako "Chorwaci". Za panowania francuskiego króla Ludwika XIV, chorwaccy żołnierze, którzy zostali wcieleni do wojska w 1660 r., nosili chusty zwane "tour de cou". Ten zawiązany wokół szyi element tradycyjnego wojskowego rynsztunku wzbudził ciekawość i zachwyt Francuzów. To za ich sprawą oraz angielskiego króla Karola II, który w 1660 r. wrócił do Anglii z wygnania, "krawat" wszedł do kanonu męskiej mody.