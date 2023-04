"Łamanie ducha" i praca ponad siły. Okrutna prawda o jednej z najpopularniejszych atrakcji w Tajlandii

Sanktuaria dla słoni. Ulga od cierpienia, ale czy na pewno?

Sanktuarium to miejsce, do którego trafiają słonie, które po latach niewoli zostały wykupione z rąk właściciela. Właśnie w jednym z takich miejsc znalazła schronienie porzucona słonica Pai Lin. Z założenia sanktuaria oferują zwierzętom komfort przebywania w ich naturalnym środowisku. To dla nich szansa na spokojną starość. Turyści mogą je odwiedzać i obserwować, ale tylko jeśli same słonie mają na to ochotę.