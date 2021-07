Lasy Państwowe upominają turystów. Chodzi o "mazanie bazgrołów"

Nadleśnictwo Cisna - leśnicy upominają turystów

"My wiemy, że bardzo się cieszycie, odpoczywając pod naszymi wiatami, ale żeby od razu czuć niepohamowaną konieczność uwiecznienia tej chwili poprzez mazanie bazgrołów? My przecież budujemy te wszystkie obiekty dla Was, aby jak najdłużej służyły oraz były ładne i estetyczne" - czytamy w udostępnionym poście.