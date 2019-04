Lato 2019. Kraków z największą liczbą nowych połączeń lotniczych

Ponad pięćdziesiąt nowych kierunków wprowadzą w sezonie letnim trzy najpopularniejsze linie lotnicze w Polsce: Ryanair, Polskie Linie Lotnicze LOT i Wizz Air. Z których polskich lotnisk wystartuje najwięcej nowych połączeń i które kraje cieszą się największą popularnością?

28 nowych kierunków lotniczych ze stolicy Małopolski

Jak pokazują oficjalne dane przewoźników i portów lotniczych, to z Krakowa wystartuje najwięcej nowych tras. W sezonie letnim podróżni będą mogli skorzystać z niemal trzydziestu nowych kierunków, w tym m.in. do coraz popularniejszego Ammanu w Jordanii (Ryanair), Bukaresztu (LOT) czy Charkowa na Ukrainie (Wizz Air).

W sezonie letnim z Krakowa będzie można bezpośrednio polecieć też do wielu typowo wakacyjnych miejsc. Irlandzki przewoźnik zaproponuje bezpośrednie loty m.in. do Bari i Rimini na włoskim wybrzeżu oraz sycylijskiej Katanii, greckich Salonik czy Zadaru w Chorwacji.

Polskie linie lotnicze także otworzą latem połączenie z Krakowa do Chorwacji, a dokładniej do Dubrownika. LOT pozwoli łatwo dotrzeć również do egzotycznego Tel Awiwu. Znacząco rozbudowana zostanie także oferta Wizz Aira, który w listopadzie ogłosił utworzenie w Krakowie swojej nowej bazy. Z Małopolski będzie można tymi liniami bezpośrednio polecieć m.in. do Larnaki na Cyprze, Kutaisi w Gruzji, a także do włoskich kurortów Bari, Katanii czy francuskiej Nicei.

Ukraina podbija serca Polaków

Wśród nowych kierunków w letniej siatce najpopularniejszych przewoźników zdecydowanie dominuje Ukraina, do której otworzy się aż dziesięć nowych tras z polskich lotnisk. Podróżni zainteresowani odkrywaniem tego kraju będą mogli polecieć bezpośrednio do Kijowa, Lwowa i Charkowa. W ofercie portu lotniczego w podwarszawskim Modlinie pojawiły się zarówno Kijów, jak i Lwów (Ryanair). Przewoźnik otworzy połączenia do Kijowa także z Bydgoszczy, Gdańska, Poznania i Krakowa. Mieszkańcy Krakowa będą mogli dodatkowo wybrać się tanimi liniami do Lwowa (Ryanair) oraz do Charkowa (Wizz Air) i alternatywnym połączeniem do Kijowa obsługiwanym przez węgierskiego przewoźnika. Również Polskie Linie Lotnicze zaoferują nową trasę łączącą Olsztyn ze Lwowem.

W sezonie letnim siatka polskich portów lotniczych zostanie rozbudowana także o siedem nowych tras do Włoch – drugiego najpopularniejszego kraju pod względem liczby uruchamianych nowych połączeń. Z Polski będzie można bezpośrednio dotrzeć także do dalszych miejsc, a to za sprawą Polskich Linii Lotniczych, które w zbliżającym się sezonie letnim otworzą połączenia z Warszawy do stolicy Libanu – Bejrutu, Delhi w Indiach czy wyczekiwanego Miami na wschodnim wybrzeżu USA. Rośnie także popularność Jordanii, która zyska dwa nowe połączenia z Polski (z Warszawy Modlin i Krakowa) dzięki Ryanairowi.

W letniej siatce podróżnych z pewnością ucieszą dwie trasy lokalne. Połączenie Krakowa ze Szczecinem (Ryanair) i Olsztynem (LOT) pozwoli odkrywać najpiękniejsze regiony kraju bez konieczności pokonywania dłuższej trasy naziemnej.

Oprócz nowych tras najpopularniejszych przewoźników w Polsce nowe kierunki zapowiedziały także inne linie: Swiss połączy Gdańsk z Zurychem, a easyJet – z Berlinem.

