Lecieli do Buenos Aires. 12 pasażerów rannych w wyniku turbulencji

Pasażerowie lotu linii Aerolíneas Argentinas z Madrytu do Buenos Aires zapamiętają tę podróż na długo. Kiedy maszyna zbliżała się do brazylijskiej wybrzeża, to wpadła w silne turbulencje. W efekcie 12 pasażerów zostało rannych, a troje z nich trafiło do szpitala.