Leśnicy pokazali nagranie. "Mają doskonały węch, ale raczej słaby wzrok"

"Z daleka trudno było rozpoznać co tak śmiesznie się porusza, ale z bliska było już wiadomo, że to borsuk. Zatrzymał się nagle, postał chwilę, powąchał, powąchał, odwrócił się i czmychnął do lasu… Warto zauważyć, że borsuki mają doskonały węch, ale raczej słaby wzrok. Najwyraźniej mój zapach mu się nie spodobał" - czytamy we wpisie.