Leśnicy pokazali zdjęcie. "Sam byłem nieco strwożony, widząc te oczy

Motyl, który chciał zostać gadem

"Uwaga, jestem wężem!" - tak rozpoczyna się krótka opowieść o tajemniczym zmroczniku gładyszu, motylu, którego gąsienica z wyglądu łudząco przypomina węża. Jak możemy przeczytać, dzieje się tak dlatego, że gąsienica ta niemal do perfekcji opanowała sztukę mimikry, czyli upodabniania się do innych zwierząt. Samo zjawisko nie jest niczym zaskakującym, bo owady często upodabniają się do innych, bardziej jadowitych. Jednak wszystko wskazuje na to, że w tym przypadku natura poszła o krok dalej i efekt jest dość niesamowity, co zdają się potwierdzać słowa internautów: