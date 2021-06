Liban. Mężczyzna skoczył z klifu. Doszło do tragedii

Klif Raouche Rocks - lokalni często z niego skaczą

Skakanie do wody z klifu Raouche Rocks w Bejrucie to popularna rozrywka wśród lokalnej młodzieży. Jednak, jak widać, chwila nieuwagi może doprowadzić do śmierci lub trwałego okaleczenia siebie albo osób trzecich.