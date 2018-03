Lodowce na obu biegunach topnieją. Widać to gołym okiem

Wystarczy spojrzeć na jedno zdjęcie, aby uświadomić sobie, w jak szybkim tempie topnieją lodowce. Naukowcy alarmują, że z roku na rok sytuacja jest coraz gorsza.

Dane opracowane przez NASA mówią wprost, że lodowców na obu biegunach jest coraz mniej. Przykładowo prędkość zsuwania się ich do oceanu, np. z okolic Zatoki Małgorzaty (Antarktyda) w latach 2008-2015, wzrosła z 400 do 800 m na rok.

Według raportów NASA, tylko w 2015 r. 1929 gigaton lodu trafiło do oceanów. To wzrost o ok. 15-36 gigaton. Jest to spowodowane globalnym ociepleniem i wzrostem temperatury wód oceanicznych.

Co niepokojące, szybkie ogrzewanie się bieguna północnego powoduje, że prawdopodobnie do 2030 r. Ocean Arktyczny będzie sezonowo wolny od lodu. To oznacza, że niedźwiedzie polarne, które wykorzystują kry do poruszania się podczas polowania na foki, zostaną odcięte od pożywienia. Naukowcy przewidują, że te wielkie zwierzęta będą zmuszone do przejścia na wegetarianizm, a ich populacja znacząco się zmniejszy.