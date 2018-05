LOT uruchomił trzecie połączenie na Litwę. Czas na Kowno

Kowno to już trzecie miasto na Litwie obsługiwane w sposób regularny przez polskiego przewoźnika. Od 21 maja pasażerowie mogą podróżować między Warszawą a Kownem aż sześć razy w tygodniu. Oprócz tego mają do wyboru rejsy do Wilna i Połągi.

Do Kowna można polecieć aż 6 razy w tygodniu (Shutterstock.com)

Z Warszawy do Kowna przewoźnik lata sześć razy w tygodniu (oprócz sobót). Start z Lotniska Chopina odbywa się o godz. 22:35, a lądowanie w Kownie o godz. 0:45 (czasu miejscowego). Z Kowna do Warszawy pasażerowie mogą dotrzeć LOT-em codziennie oprócz niedziel o 06:15, żeby - po uwzględnieniu różnicy czasu - wylądować w stolicy Polski o 06:25.

Rejsy mają miejsce na pokładzie samolotu Bombardier Q400, który posiada na pokładzie 78 foteli w trzech klasach. Podróż między Warszawą i Kownem potrwa ok. 1 godz. 10 minut.

- Zwiększenie naszej obecności na Litwie jest ważnym elementem konsekwentnie realizowanej strategii zakładającej konsolidację rynku lotniczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Od teraz oprócz Wilna i Połągi otwieramy się także na Kowno będące istotnym ośrodkiem gospodarczym na Litwie. Jestem przekonany, że pasażerowie podróżujący z tego regionu Europy jeszcze chętniej skorzystają z naszej oferty połączeń dalekodystansowych: np. do USA, Kanady, Korei Południowej i Singapuru – mówi Adrian Kubicki, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej LOT.

LOT obsługiwał połączenie do Kowna w ubiegłym sezonie letnim: od 14 lipca do 18 sierpnia w trakcie modernizacji drogi startowej na lotnisku w Wilnie. Zainteresowanie rejsami okazało się na tyle duże, że zapadła decyzja o utrzymaniu operacji również na drugie lotnisko Litwy (przy jednoczesnym utrzymaniu częstotliwości aż pięciu rejsów tygodniowo do Wilna).

Tym samym Kowno to już trzecie połączenie na Litwie dostępne obecnie w ofercie LOT-u. W obecnym sezonie letnim polski przewoźnik powrócił także z rejsami do Połągi nad Morzem Bałtyckim, dokąd lata sześć razy w tygodniu.

