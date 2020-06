Lubniewice – miasto miłości położone pośród jezior i lasów. Jakie atrakcje skrywają Lubniewice?

Gdzie zlokalizowane są Lubniewice?

Lubniewice jest to niewielkie miasteczko zlokalizowane w województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim. To urokliwe, klimatyczne miasto położone jest niecałe pół godziny drogi od Gorzowa Wielkopolskiego.

Lubniewice – jakie atrakcje warto zobaczyć w Lubniewicach?

Lubniewice – jakie jeziora występują w pobliżu?

Kilka słów o Lubniewickim Parku Miłości

Jakie aktywności oferują Lubniewice dla miłośników rekreacji?

Ze względu na położenie nad jeziorami oraz na obszernie zalesionych terenach, Lubniewice to doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku osób, które lubią rekreację. Miejsce to charakteryzuje się bogato rozwiniętą infrastrukturą i nad akwenami można znaleźćliczne ośrodki wypożyczające sprzęt wodny,np. motorówki lub kutry rybackie do samotnych rejsów przez jeziora.