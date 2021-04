Majówka 2021. Minister zdrowia przekazał, co z obostrzeniami

Co z tegoroczną majówką?

- Do majówki jest jeszcze trochę czasu. W przyszłym tygodniu będziemy obserwowali zarówno sytuację w szpitalach, ale też jakie są konsekwencje okresu świątecznego dla przyrostu bądź nie, bądź kontynuacji spadku liczby nowych zakażeń, to wtedy będziemy mogli się nieco przybliżać do tej sytuacji – mówił podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Zbyt wcześnie jest oczekiwać, że majówka będzie spędzana w ten sam sposób, jak spędzaliśmy ją dwa lata temu czy we wcześniejszych okresach, bo siłą rzeczy Program Szczepień do okresu majowego nie zastąpi nam takiego zabezpieczenia - przyznał.

Adam Niedzielski dodał, że trzeba się liczyć, że podczas majówki będą obowiązywały obostrzenia. Jakie? To zostanie przekazane do wiadomości publicznej w nadchodzących tygodniach.

Aktualne obostrzenia co najmniej do 18 kwietnia

"Z tych powodów podjęliśmy decyzję, że obostrzenia, które w tej chwili obowiązują, zostaną przedłużone o kolejny okres ponad tygodnia [...]. Chcemy, żeby to był okres, który obejmuje też kolejny weekend, czyli to przedłużenie zasad bezpieczeństwa będzie obowiązywało do 18 kwietnia i wtedy w przyszłym tygodniu będziemy podejmowali kolejną decyzję, co robić dalej" - powiedział szef MZ.