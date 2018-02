Majówka egzotyczna. Ciekawe oferty: Wyspy Zielonego Przylądka oraz Kenia

Jeśli pociągają cię egzotyczne kierunki urlopowe i zazwyczaj dokonujesz nieoczywistych wyborów na wakacje, sprawdź nasze propozycje na tegoroczną majówkę. Wybraliśmy Wyspy Zielonego Przylądka i Kenię.

Boom na urlop w Kenii trwa od kilku lat

W 2018 roku majówka wypada w dni robocze, co jest doskonałą informacją dla osób pracujących. Wystarczy bowiem dobrać 3 dni urlopu, żeby mieć 9 kolejnych dni wolnych. Lepszej okazji do tygodniowego wypadu w ciepłe kraje prędko nie będzie – skorzystaj z niezłych ofert na tegoroczną majówkę z przelotami.

Wyspy Zielonego Przylądka – majówka w raju

Juz od tego roku na Wyspy Zielonego Przylądka polecimy jedynie z paszportem! Oczywiście ważnym co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu do Polski. Obywatele Unii Europejskiej są zwolnieni od obowiązku wizowego, co w praktyce oznacza dla nas oszczędność czasu oraz pieniędzy. Najświeższe informacje warto sprawdzać przez wylotem bezpośrednio w Ambasadzie Republiki Zielonego Przylądka. To egzotyczne miejsce jest dostępne z naszego kraju zazwyczaj z lotniska Chopina w Warszawie (loty do Espargos).



Najpopularniejszym kierunkiem na Wyspach Zielonego Przylądka jest wyspa Sal i usytuowany na południu kurort Santa Maria. To tutaj znajdziemy największą bazę noclegową z najciekawszymi ofertami. Przeważają wycieczki z przelotami, transferami i formułą all inclusive na tydzień. Szerokie, piaszczyste plaże mają na ogół bezpłatne serwis plażowy. Dobre propozycje w wysoko ocenianych obiektach zaczynają się od 4900 zł od osoby.

A jaka pogoda czeka nas na miejscu podczas majówki? Na Wyspach Zielonego Przylądka średnia temperatura powietrza w dzień wynosi 26 st. C, nocą natomiast spada do 19 st. C. Przy 10 godzinach pełnego nasłonecznienia w ciągu doby i ciepłej wodzie w oceanie (21 st. C) lokalizacja ta wydaje sie wprost idealna na ciepły, rodzinny wypad pod koniec kwietnia.

Kenia wiosną to świetny pomysł

Na majówkę 2018 polecamy również gorącą Kenię we wschodniej Afryce, z połączeniami lotniczymi do Nairobi. Temperatura w ciągu dnia wynosi wówczas 30 st. C, nocą 24 st. C, a ciepła woda (28 st. C) zachęca do kąpieli. Kenia wiosną to nie tylko wysokie temperatury i niezawodna pogoda.



Wzrost popularności tego kraju sprawia, że tutejsza turystyka jest na coraz wyższym poziomie. W 2017 roku do kraju przyjechało aż półtora miliona turystów. Zachwyciły ich piękne plaże, dzika przyroda, otwarci, gościnni i przyjaźni mieszkańcy, a także możliwość wybrania się na safari.

Podczas zorganizowanych wycieczek zobaczymy najwięcej atrakcji Kenii. To przede wszystkim Pak Narodowy Jeziora Nakuru w Wielkiej Dolinie Ryftowej, Rezerwat Masai Mara (część Parku Narodowego Serengeti, Jezioro Naivasha, Park Narodowy Tsavo, Park Narodowy Amboseli u stóp Kilimandżaro, tradycyjne masajskie wioski. W trakcie safari w Kenii będziemy mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć przedstawicieli Wielkiej Piątki Afryki: lwa, słonia, nosorożca, lamparta oraz bawoła. Zamieszkują one gaje akacjowe, lokalne parki przyrody i busze, otaczane stadami dziko biegających żyraf, zebr, antylop, hien, szakali, a nad brzegami zbiorników wodnych także barwnymi flamingami i krokodylami nilowymi. To tutaj zaobserwujemy geparda, impale oraz bieliki afrykańskie.

