Majówka w polskich górach. Najlepsze atrakcje

- Preferencje turystów są zbliżone do tego, co w poprzednich latach. Większość osób decyduje się na to, co sprawdzone i dobrze znane, czyli Zakopane i Karpacz. Ale statystyki pokazują, że coraz więcej osób decyduje się również na te mniej popularne górskie destynacje - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl.