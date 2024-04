Słynny, nadmorski kurort jeszcze śpi. "Trzy pokoje mam zarezerwowane"

- To teraz robi takie wrażenie, ale od maja się zapełni - komentuje. - Tu prawie wszystko to pensjonaty, albo mieszkania na wynajem. Zimą to czasem w ferie albo w okolicach świąt trochę ludzi zajeżdża, a potem do majówki jest taki spokój. Ale latem - szaleństwo. Trudno wolne miejsce znaleźć. Choć przez ten remont mieszkańcy trochę gości potracili, bo i trudno tu dojechać i potem się przemieszczać.