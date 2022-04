Majówka za granicą. Miasta idealne na wiosenny city break

Majówka w stolicy Szwecji

Jeżeli do ostatniej chwili zwlekaliśmy z wyborem destynacji i obecnie zniechęcają nas ceny biletów lotniczych last minute w nieco cieplejsze miejsca, to weekendowy wypad do Sztokholmu może okazać się strzałem w dziesiątkę. Stolica Szwecji wiosną budzi się do życia. Dni są długie i zdecydowanie słoneczne. Co prawda w pierwszych dniach maja temperatura w Sztokholmie nie przekracza zwykle 15 st. C., ale w modnej dzielnicy Stureplan można już dostrzec mieszkańców, którzy skuszeni promieniami słonecznymi, przesiadują w ogródkach restauracyjnych.