Mało znana europejska wyspa kusi rajskimi widokami. "Tanie hotele i puste plaże"

- Na Paros dzień mija leniwie, szczególnie jeśli przeznaczymy go na odpoczynek na plaży. Najsłynniejsze z nich to Chrysi Akti (Złota Plaża), Santa Maria i Pounda - wylicza Marzena German. - Czas spędzać można opalając się albo próbując sił w kite- i windsurfingu - dzięki sprzyjającym wiatrom te dyscypliny sportu przyciągają co roku miłośników wrażeń. Można też uciec przed innymi wczasowiczami do malowniczych zatoczek ukrytych między skałami - dodaje German.