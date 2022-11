Nowy wyspiarski hit w Europie. Liczba turystów rośnie lawinowo

6 milionów turystów odwiedziło Cyklady i Dodekanez

- W tym roku Grecja jest jednym ze "zwycięzców" sezonu letniego – chętnie odwiedzali ją nie tylko Polacy, ale także turyści z innych stron świata - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Nie ma tu wielkiego zaskoczenia, bo choć mówimy o Grecji, to w rzeczywistości mamy na myśli około 20 kierunków, które na grecką ofertę się składają. Są to głównie wyspy, a najpopularniejsze to te wchodzące w skład regionu Wysp Egejskich Południowych.