Małopolska. Retro pociągi wracają na tory

Retro pociągi od 3 lipca

Przejazdy lokomotyw na parę oraz zabytkowych wagonów z drewnianymi ławkami odbywać się będą od 3 lipca do 11 listopada na trasach do: Nowego Sącza, Muszyny, Krynicy, Biecza, Gorlic, Tarnowa, Tuchowa i Żabna. Pierwszy retro pociąg w tym roku wyjedzie 3 lipca o godz. 11 z Nowego Sącza (przez Męcinę, Limanową, Tymbark). Do Dobrej dojedzie po 13:30. Tam odbędzie się Galicyjski Piknik Kolejowy.