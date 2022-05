Poznań z kontrowersyjnym wideo. Fala krytyki ze strony mieszkańców

Zamieszczony w sieci filmik zbiera mieszane recenzje

Zamieszczony w mediach społecznościowych krótki klip to poradnik kadrowania i komponowania zdjęć w taki sposób, by fotografie z Poznania były jak najciekawsze. Chodzi o to, by w samym środku sezonu turystycznego nie było na nich widać wszechobecnych maszyn budowlanych, wykopów czy ogrodzeń.