Mamy powody do dumy. Polska numerem jeden na liście Lonely Planet

"Polska to nie tylko konkurencyjne ceny, ale też wysoki standard usług"

- Jest to wyjątkowe wyróżnienie, które potwierdza to, co my wiemy od dawna – Polska jest skarbnicą nieodkrytych jeszcze na szeroką skalę atrakcji turystycznych, oferującą znakomity stosunek jakości do ceny - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl. - Polska, z jej różnorodnością krajobrazów – od górskich szczytów Tatr, przez dziewicze plaże nad Bałtykiem, aż po bujne lasy Białowieskiej Puszczy – oferuje niezliczone możliwości dla turystów szukających zarówno przygód, jak i relaksu.