Marihuana. Wyrafinowana broń i psychoaktywne THC

Na zdjęciu widać szczyt rośliny konopi indyjskiej ( Cannabis sativa). Włoski, którymi pokryty jest szczyt to komórki naskórkowe nazywane litocystami, w których przechowywane są grudki węglanu wapnia. Fioletowe grudki to gruczoły żywiczne wydzielające żywicę zawierającą delta-9-tetrahydrokannabiol (THC) – aktywny składnik konopi indyjskich. THC po raz pierwszy syntezował w 1963 r. izraelski neurobiolog Raphael Mechoulam (ur. 1930). Niezwykła struktura cząsteczki to wyrafinowana broń przed szkodnikami oraz psychoaktywne THC.