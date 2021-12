Martyna Wojciechowska pokazała zdjęcie. "Miejsce jest naprawdę wyjątkowe"

Malownicze położenie sprawia, że Mont Saint-Michel jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc we Francji. Jak zauważa Martyna Wojciechowska, każdego roku przybywa tam ok. 3 mln turystów. Warto wspomnieć, że to najczęściej - poza Paryżem odwiedzana atrakcja turystyczna we Francji.