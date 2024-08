Masowo odwołują wyjazdy. "Ambasada prosi o zachowanie szczególnej ostrożności"

Nadchodzi tajfun

To niestety nie wszystko. Dzień później, tj. w środę 14 sierpnia br. pojawił się kolejny komunikat. Tym razem ostrzeżono przed tajfunem Ampil. "Japońska Agencja Meteorologiczna podaje, że 14 sierpnia br. w godzinach popołudniowych do wysp Ogasawara dotrze tajfun nr 7 Ampil. Według prognoz JMA 15 sierpnia tajfun zbliży się do archipelagu Izu, a między 16 i 17 sierpnia dotrze do wschodniej Japonii, w tym obszaru metropolitalnego Tokio. Wiatr w porywach osiągnie prędkość ponad 200 km na godzinę, prognozowane są ulewne deszcze, grożące podtopieniami i osuwiskami" - zakomunikowano.