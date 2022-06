Mazury pełne turystów. Na jeziorze Tałty doszło do tragicznego wypadku

Ratownicy MOPR apelują do żeglarzy o rozsądek, zwłaszcza o to, by nagrzane słońcem osoby nie wskakiwały do wody bez wcześniejszego ochłodzenia ciała. Grozi to szokiem termicznym. Warto przypomnieć, że woda w mazurskich jeziorach ma średnio dopiero 17 st. C.