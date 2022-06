Eksperci mieli rację. "Morze ludzi przelewa się przez Sopot"

Polacy ruszyli nad Bałtyk. Problemem glony i korki

Sporo osób jest również na plaży, choć temperatura (niecałe 15 st. Celsjusza) i stan wody nie zachęcają do kąpieli. Sporym problemem są śmierdzące glony. Jednak jak informuje miasto, sprzątane są one mechanicznie - przez ciągnik z broną z sitem - codziennie od godziny 6.00 do 9.00 (po tej godzinie sprzęt nie może wjeżdżać na plażę. Sopocki MOSiR zbiera glony z plaż miejskich przy wejściach 7 do 9, 11 do 13, 17 do 19, od Sheraton do molo, od molo do wejścia 24, od 25 do 31/32, od 35 do 45. - Ilość zbieranych glonów w sezonie to nawet 30-40 ton dziennie - czytamy na stronie sopot.pl.