Meksyk. Turystyczny raj kusi bogactwem kultury i atrakcji

- Pamiętam swoją drogę z lotniska, kiedy pierwszy raz przyleciałam do Meksyku. Jechałam z czołem przyklejonym do szyby. Nie mogłam się oderwać. Patrzyłam na wszystko, co mnie otaczało. Od razu tam przepadłam, bo wszystko mi się wydawało inne - mówiła Magda w rozmowie z Moniką Sikorską, dziennikarką Wirtualnej Polski.