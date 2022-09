Mercedes-Benz Klasa T, czyli podróż w klasie premium

Patrząc na gabaryty tego modelu, nie można nie odnieść wrażenia, że to auto kompaktowej wielkości. Jest długie na 4,5 metra, a jego wysokość i szerokość osiągają tę samą wartość – 1,86 metra. Ma to mnóstwo zalet, bo widoczność zza kierownicy jest doskonała, a samochodem łatwo zaparkować w ciasnej uliczce lub przedrzeć się gruntową drogą na pole kempingowe. Jednocześnie, przy takich gabarytach udało się wygospodarować przestronne wnętrze. To za sprawą rozstawu osi równego 2,71 metra, a także wysokiego nadwozia – dzięki temu we wnętrzu łatwo poczuć się jak w aucie o klasę większym.