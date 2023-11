Mewy terroryzują miasto. Turyści przerażeni

Vademecum dla turystów i mieszkańców

We współpracy z władzami miasta przedsiębiorstwo komunalne Veritas, zajmujące się wywozem śmieci, przygotowało zbiór zaleceń dla mieszkańców i przede wszystkim turystów, którzy nie są przyzwyczajeni do zachowań ptaków, które są dość duże. Mewy w Wenecji dokonują "nalotów" na restauracyjne i barowe stoliki pod gołym niebem w poszukiwaniu jedzenia, co dla wielu turystów jest szokujące.