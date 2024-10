Miała być hitem w stolicy. "Wygląda tragicznie"

Nie wygląda najlepiej

Ślady po oponach to jednak nie wszystko. Warto zwrócić uwagę także na inne szpecące zniszczenia, które pojawiły się na kładce. Oprócz "porysowań" nawierzchni dostrzec można graffiti i wiszące na barierkach kłódki. - Kładka wygląda coraz mniej estetycznie. Do jej degradacji dochodzą jeszcze "dzieła" pseudografficiarzy, a nawet namazane sprayem reklamy... dilera narkotyków! A to wszystko pomimo zainstalowanego monitoringu i rzekomego objęcia kładki szczególnym nadzorem - powiedział nam Marek Smyk.