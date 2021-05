Miejsca w Polsce dla osób szukających komfortu. "Tu jest jakby luksusowo"

Luksusowe obiekty w polskich górach

Wypoczynek w górach to dobry pomysł na każdą porę roku. Zimowe szaleństwa na stokach i wieczory w karczmie, gdzie słychać góralską kapelę, to chyba najlepszy sposób na spędzenie ferii. Kiedy śnieg ginie, można w końcu wyruszyć na szlaki, co Polacy też robią z upodobaniem.