Miejsce znane w całej Europie. Frekwencja wzrosła o 10 proc.

Mimo zwiększenia frekwencji o prawie 10 proc. względem roku poprzedniego, liczba zwiedzających wciąż nie osiągnęła poziomu sprzed pandemii COVID-19. Spadek liczby odwiedzających w stosunku do czasów przedpandemicznych, kiedy to Miejsce Pamięci przyciągało ponad dwa mln osób rocznie, wynika m.in. z konfliktów na świecie, w tym agresji Rosji na Ukrainę oraz napięć na Bliskim Wschodzie. Rekordową frekwencję odnotowano w 2019 r. Wówczas Auschwitz odwiedziło 2,32 mln gości.

Ponad 60 proc. z odwiedzających to grupy zorganizowane. Obecnie po Miejscu Pamięci oprowadza 320 przewodników w 20 językach.

Dyrektor muzeum Piotr Cywiński podkreślił, że "wizyta w autentycznym Miejscu Pamięci nie jest tym samym co wizyta w dowolnym innym muzeum, nawet poświęconym podobnym zagadnieniom". Dodał również, że takie doświadczenie potrafi zmienić człowieka. - Naszą misją jest nie tylko pokazanie przeszłości, ale też umożliwienie każdemu odwiedzającemu odbycia własnego rytuału przejścia, który ma służyć refleksji nad własną odpowiedzialnością dziś - przyznał.

Wicedyrektor muzeum i szef Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Andrzej Kacorzyk zaznaczył, że przewodnicy stale poszerzają swoją wiedzę o historii obozu. - Dzięki wsparciu Fundacji Auschwitz-Birkenau możliwe było rozpoczęcie specjalnego programu szkoleń, które obejmują m.in. spotkania ze specjalistami z zakresu emisji głosu, komunikacji, bezpieczeństwa, a także zajęcia z psychologiem. Dzięki temu są lepiej przygotowani do bardzo odpowiedzialnej pracy z odwiedzającymi - powiedział.

Muzeum Auschwitz co roku odwiedza mnóstwo turystów nie tylko z Polski

Od stycznia ubiegłego roku muzeum oferuje dwa rodzaje zwiedzania - tradycyjne oraz online. - Unikatowość tego rozwiązania polega na bezpośrednim kontakcie z przewodnikiem, który dzięki platformie "Auschwitz in front of your eyes" na żywo pokazuje miejsce i opowiada o historii - wyjaśnił Sawicki.