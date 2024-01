Tak zachował się w Auschwitz. Elon Musk na ustach Polaków

Elon Musk odwiedził Auschwitz z kilkuletnim synem

Jego wizyta w Muzeum Auschwitz Birkenau miała charakter prywatny, jednak mimo to w sieci pojawiły się zdjęcia wykonane podczas zwiedzania. Wielkie poruszenie wzbudził fakt, że Elon Musk zabrał do dawnego obozu swojego kilkuletniego syna. Wielu osobom wydało się to co najmniej oburzające.