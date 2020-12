Mieli lecieć do Chile, utknęli na lotnisku. "Ludzie przez wirusa potracili człowieczeństwo"

"Nie polecieliśmy dziś do Chile, dlatego, że ludzie przez wirusa potracili człowieczeństwo. Okazało się, że na lotnisku trzeba pokazać kartę kredytową, którą płaciło się za bilet. Nowe zasady, o których nikt nas nie poinformował, jak ten bilet kupowaliśmy. Nigdzie nie było takiej informacji. Bilet kupiliśmy, używając karty kredytowej przyjaciela. Rano chcieliśmy zrobić odprawę, ale były jakieś problemy i nie było to możliwe, zadzwoniliśmy więc do Iberii (to nazwa linii lotniczej, którą mieliśmy lecieć do Chile) [zapytać, przyp. red.] co się dzieje, kobieta poinformowała nas, że mają problemy ze stroną www i, możemy się odprawić na lotnisku i że wszystko będzie ok. Na lotnisko przyjechaliśmy 2 h przed wylotem. Cała pieprzona biurokracja w dobie korony trwała tyle, że staliśmy w kolejce do odprawy 2 h... Podeszliśmy do okienka jakieś 40 min przed wylotem, ledwo mieszcząc się w czasie, żeby można było się odprawić. Przypominam, że mamy 1,5-miesięczne dziecko i przychodząc na lotnisko, spytaliśmy, czy w związku z tym możemy odprawić się bez kolejki. Odmówiono nam. Jak już w końcu przyszła nasza kolej, pani przy okienku kazała pokazać testy na koronę, paszporty i KARTĘ KREDYTOWĄ" - czytamy w poście udostępnionym na profilu Maji Olejnik na Facebooku.