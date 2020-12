Mikołaj już leci! Można śledzić jego sanie na radarze

Sanie Świętego Mikołaja - można je śledzić na radarze

Sanie Świętego Mikołaja na półkuli południowej

Sanie Świętego Mikołaja poruszają się z prędkością 74 km/h i lecą na wysokości 11,5 tys. m nad ziemią. Ok. godziny 9 rano zbliżały się do Australii i Nowej Zelandii. Jak myślicie, kiedy Święty Mikołaj będzie przelatywał nad Polską? W poprzednich latach można go było wypatrywać ok. godziny 15:00. No i najważniejsze pytanie - co wam zostawi pod choinką? Prezenty, czy rózgi?