Polacy planują letnie urlopy. Króluje Turcja i all inclusive

- Przy cenach wycieczek na etapie wczesnej rezerwacji, która trwała do końca marca, nie było jeszcze widać wpływu inflacji i wzrostu kursów walut czy paliwa lotniczego. Ten trend nie powinien jednak nas zmylić. Przewidujemy, że w tym roku ceny nie będą spadać w takim zakresie, jak to bywało przed laty. Co prawda, oferty last minute zawsze się pojawiają, ale nie powinniśmy liczyć w tym zakresie na super przeceny. Już analizy, które prowadziliśmy w zeszłym roku, potwierdzały, że tuż przed wylotem te same wycieczki kosztowały więcej niż kupowane na kilka, czy kilkanaście tygodni wcześniej. Niekiedy różnice w cenach sięgały nawet ponad 1 tys. zł od osoby - zwraca uwagę Anna Podpora, menedżer produktu w Wakacje.pl.